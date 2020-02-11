Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы офиса президента
Соответствующий указ опубликован на сайте администрации главы Незалежной.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации главы Незалежной.
Отмечается, что новым руководителем офиса Владимира Зеленского назначен бывший помощник президента Украины Андрей Ермак.
В украинской прессе уже неоднократно обсуждалась взаимная неприязнь и конкуренция между Андреем Богданом и Андреем Ермаком, которая к настоящему времени якобы достигла «апогея».
В ноябре появилась информация о драке Богдана с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Несмотря на то, что в офисе Зеленского это назвали выдумкой, в Facebook глава офиса президента написал: «Баканов не попадайся на моем пути, в следующий раз выпью всю кровь». По некоторым данным, этот пост доступен в соцсети до сих пор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава офиса Зеленского подал в отставку. Андрей Богдан уже не впервые пытается уйти, хлопнув дверью.
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