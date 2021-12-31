ТОП-5 самых опасных примет для влюбленных
Украинская Ванга рассказала, какие поступки — на первый взгляд кажущиеся безопасными — приводят пару к разрыву отношений.
Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Пять опаснейших примет для влюбленных перечислила слепая провидица баба Люба, которую называют украинской Вангой. Ее слова цитирует интернет-издание Сlutch. Прорицательница рассказала, какие неочевидные поступки могут привезти отношения к краху.
Спать под отдельными одеялами
Возлюбленным нужно укрываться одним одеялом. Если же у него и у нее имеется свое, это разлучает — сначала на ночь, а затем насовсем.
Вешать зеркало в спальне
Кровать пары не должна отражаться в зеркале. Иначе в отношениях вместо двоих окажутся четверо, говорит провидица.
Загадывать желания на свадебном замочке
Украинская Ванга предостерегает от традиции вешать замок молодоженам. Тот, в чьих руках окажется ключ от него, завладеет судьбой супругов.
Держать в доме пустую вазу
Прорицательница уверяет, что пустая ваза на столе — не к добру. Такой предмет притягивает к себе пустоту в отношениях.
Спать «валетом»
Украинская Ванга предупреждает: если один отвернулся от другого в постели и выбрал противоположное направление, то же самое может произойти и в жизни.
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