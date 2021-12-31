ТОП-5 самых опасных примет для влюбленных

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 4 997

Украинская Ванга рассказала, какие поступки — на первый взгляд кажущиеся безопасными — приводят пару к разрыву отношений.

ТОП-5 самых опасных примет для влюбленных

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Пять опаснейших примет для влюбленных перечислила слепая провидица баба Люба, которую называют украинской Вангой. Ее слова цитирует интернет-издание Сlutch. Прорицательница рассказала, какие неочевидные поступки могут привезти отношения к краху.

Спать под отдельными одеялами

Возлюбленным нужно укрываться одним одеялом. Если же у него и у нее имеется свое, это разлучает — сначала на ночь, а затем насовсем.

Вешать зеркало в спальне

Кровать пары не должна отражаться в зеркале. Иначе в отношениях вместо двоих окажутся четверо, говорит провидица.

Загадывать желания на свадебном замочке

Украинская Ванга предостерегает от традиции вешать замок молодоженам. Тот, в чьих руках окажется ключ от него, завладеет судьбой супругов.

Держать в доме пустую вазу

Прорицательница уверяет, что пустая ваза на столе — не к добру. Такой предмет притягивает к себе пустоту в отношениях.

Спать «валетом»

Украинская Ванга предупреждает: если один отвернулся от другого в постели и выбрал противоположное направление, то же самое может произойти и в жизни.

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