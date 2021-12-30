Полная несовместимость: какие пары знаков зодиака никогда не полюбят друг друга

Иногда даже самый перспективный роман заканчивается болезненным разрывом. Один из партнеров понимает, что просто не может добиться любви своего избранника. Почему так происходит? Астрологи считают, что виноваты звезды. Дело в том, что некоторые пары знаков зодиака являются несовместимыми. Один никогда не сможет заставить другого себя полюбить.

Овны и Девы

Овны обладают способностью нравиться почти всем окружающим. В том числе и Девам — они становятся отличными друзьями, коллегами или деловыми партнерами. Но когда дело доходит до любви, то пара обречена. Девам нужен порядок и четкий план на ближайшее десятилетие. С хаотичной жизнью Овна это никак не сочетается.

Тельцы и… Тельцы

Тельцам нравится быть главным объектом внимания в паре, чтобы возлюбленный красиво ухаживал и удивлял романтичными сюрпризами. А если в паре два Тельца, то они будут бороться за лидерство, требовать подавить свою сущность. Такие союзы чаще всего очень недолговечны.

Близнецы и Скорпионы

Любовь Близнецов и Скорпионов обречена на неудачу. Даже если первые будут стараться угодить вторым, Скорпионы откажутся от отношений. Все потому, что двойственный знак Близнецов требует постоянного внимания и общения, веселья в окружении многочисленных друзей. А такие страстные натуры, как Скорпионы, обречены их ревновать. Они быстро понимают, что делать этого не стоит, и рвут отношения, отказываясь любить Близнецов.

Раки и Львы

Раку вряд ли удастся добиться любви королей зодиакального круга — Львов, пишет портал «Slovofraza». Раки настроены на семью, серьезны и основательны, а Львы терпеть не могут советов и указаний, как поступать. Скорее всего, роман парочки закончится, не успев толком начаться.

Львы и Рыбы

Рыбы почти никогда не выбирают себе в возлюбленные Львов. Им не нравится их самолюбие и стремление быть в центре всеобщего внимания. Поэтому Львы могут только удивляться неприступности Рыб, тем просто незачем тратить свое время на того, кто им не подходит.

Девы и Стрельцы

Девам вряд ли удастся добиться глубокого чувства от Стрельцов. Тем постоянно нужны смена обстановки, динамика и страсть. А Девам подавай спокойствие, четкий план действий. Если они и не смогли заставить себя полюбить — скорее всего, это их собственная вина.

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Весы и кто угодно

По сути, Весы могут быть или не быть с любыми представителями астрологического круга. То редкое исключение, когда один может простить другому почти все. Тут Весам повезло больше других знаков. Козероги, Стрельцы, Овны — не важно, любой может как подарить свою любовь Весам, так и разбить им сердце.

Скорпионы и Водолеи

Плохая репутация упрямых Скорпионов бежит впереди представителей этого знака. А ведь многие из них спокойно строят отношения с представителями зодиакального круга. Но только не с Водолеями. Те часто на дух не переносят Скорпионов, им не нравится полная несовместимость и невозможность прийти хоть к какому-то компромиссу. Даже если Скорпионы будут стараться, добиться любви Водолеев для них будет практически нереально.

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