В Госдуме предлагают давать экс-президентам РФ пожизненный статус сенаторов

Бывшие президенты РФ могут получить право пожизненно оставаться членами Совета Федерации после окончания срока своих полномочий или после досрочного их прекращения. Соответствующие поправки к Конституции РФ поступили в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству ко второму чтению. Об этом сообщила пресс-служба профильного комитета.

«Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации», — говорится в пояснении.

Отмечается также, что, по словам главы Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, это предложение было инициировано рядом депутатов «исходя из изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах». По их мнению, люди, работавшие на посту главы государства и имеющие колоссальный опыт и знания могут приносить очевидную пользу в качестве сенаторов.

О необходимости внесения изменений в главный закон страны Владимир Путин говорил в своем президентском послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. О каких поправках идет речь, и почему они необходимы именно сейчас, 5-tv.ru рассказывал в подробном материале.