Путин предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил вынести на общественное обсуждение поправки в Конституцию. В то же время глава государства не видит необходимости в новом основном законе страны, и считает потенциал действующего далеко не исчерпанным.

«Вместе с тем высказывания на тему изменения в основной закон уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан», — заявил он.

Путин предложил внести, в том числе следующие изменения в основной закон страны:

закрепление приоритета Конституции РФ над международным правом;

запрет лицам, занимающим важные для обеспечения безопасности страны должности, иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах;

наделение Совета Федерации правом предлагать президенту отправлять в отставку федеральных судей;

назначение руководителей силовых ведомств президентом по согласованию с Советом Федерации;

закрепление нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума;

закрепление регулярной индексации пенсий;

усиление роли губернаторов и Государственного совета, а также Конституционного суда РФ.

По его словам, эти изменения должны прямо гарантировать приоритет основного закона в российском правовом пространстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами.