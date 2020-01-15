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Путин предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию

, 15:46 | Сергей Зеленский Видео 45

Российский лидер озвучил сферы, в которых возможно внесение изменений в основной закон страны.

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Фото, видео: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 18

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил вынести на общественное обсуждение поправки в Конституцию. В то же время глава государства не видит необходимости в новом основном законе страны, и считает потенциал действующего далеко не исчерпанным.

«Вместе с тем высказывания на тему изменения в основной закон уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан», — заявил он.

Путин предложил внести, в том числе следующие изменения в основной закон страны:

  • закрепление приоритета Конституции РФ над международным правом;
  • запрет лицам, занимающим важные для обеспечения безопасности страны должности, иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах;
  • наделение Совета Федерации правом предлагать президенту отправлять в отставку федеральных судей;
  • назначение руководителей силовых ведомств президентом по согласованию с Советом Федерации;
  • закрепление нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума;
  • закрепление регулярной индексации пенсий;
  • усиление роли губернаторов и Государственного совета, а также Конституционного суда РФ.

По его словам, эти изменения должны прямо гарантировать приоритет основного закона в российском правовом пространстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 18
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