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  4. Екатерина Варнава развеселила подписчиков эротичным танцем с Евгением Бороденко

Екатерина Варнава развеселила подписчиков эротичным танцем с Евгением Бороденко

, 12:44 | Валентин Черников 236

Артисты Instagram-дуэта «Переспелые» сняли забавную импровизацию.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Видео артистов шоу Comedy Woman подняло настроение пользователям Instagram. Екатерина Варнава и Евгений Бороденко сняли ролик за кулисами в сценических костюмах.

Молодой человек в античных доспехах начал размахивать висящей под животом бахромой. Его коллега вначале возмутилась тому, что он испортил кадр. Но вскоре присоединилась к эротическому танцу. В этот момент Варнава была в эластичном боди.

Instagram @kativarnava

Специально для таких случаев комики создали Instagram-дуэт «Переспелые». На их совместную страницу в соцсети уже подписаны 100 тысяч человек. Тематику этого аккаунта они описали как «Live-экшн юмор о дружбе и ее смысле».

Прежде фанаты подозревали, что артисты встречаются. Они часто обнимались и целовались на камеру. Впоследствии поклонники убедились, что Варнаву и Бороденко связывает именно дружба. Шоумен окончательно развеял слухи о романе, обнародовав в интернете кадры со своей гей-свадьбы.

«Таких бы друзей и ничего больше не надо»;

«Как можно делать ржаку на ровном месте? Обожаю!»

«Отличный танец, очень заводит»;

«Не могу остановиться пересматривать»;

«Супер, заряжаете позитивом», — прокомментировали видео фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава выложила роскошное черно-белое фото.

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