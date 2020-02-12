Школьницу госпитализировали в Москве с передозировкой экстази

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Игорь Рязов
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Отец девятиклассницы не нашел слов для объяснения поступка дочери.

Фото: ТАСС / Максим Туманов

Ученицу девятого класса госпитализировали в Москве с передозировкой наркотиков. Как стало известно 5-tv.ru, она приняла экстази.

Школьницу доставили в больницу вечером 10 февраля. В данный момент она находится в реанимации.

По факту происшествия полиция опросила отца 15-летней девятиклассницы. Он не смог ничего пояснить по факту отравления дочери психотропными веществами.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Экстази — полусинтетический наркотик амфетаминового ряда. Чаще всего он встречается в форме таблеток. Наибольшей популярностью пользуется среди молодежи. Вызывает чувство эйфории, одновременно снижая уровень страха и тревожности. При этом наркотик может усиливать депрессию и другие негативные эмоциональные состояния.

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