Хоккеист «Сент-Луиса» Боумистер потерял сознание во время матча НХЛ

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Василий Заика
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Арбитры приняли решение отменить матч и назначить переигровку.

Фото: ТАСС/ZEUS

Канадский защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер потерял сознание во время матча Национальной хоккейной лиги против «Анахайма». Игрок вышел на лед в первом периоде, и через пять минут 34 секунды был заменен.

Хоккеист отправился на скамью, где в скором времени упал и потерял сознание. Матч был остановлен. Канадцу оказали первую помощь и в срочном порядке отправили в больницу. В результате арбитры приняли решение отменить встречу и назначить переигровку, время которой будет объявлено позднее.

Стоит отметить, что до произошедшего инцидента «Сент-Луис» и «Анахайм» успели отыграть немногим более 12 минут первого периода и обменяться шайбами. В составе команды из штата Миссури отличился российский нападающий Иван Барбашев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старания Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Тампе».

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