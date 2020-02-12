Хоккеист «Сент-Луиса» Боумистер потерял сознание во время матча НХЛ

Канадский защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер потерял сознание во время матча Национальной хоккейной лиги против «Анахайма». Игрок вышел на лед в первом периоде, и через пять минут 34 секунды был заменен.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

Хоккеист отправился на скамью, где в скором времени упал и потерял сознание. Матч был остановлен. Канадцу оказали первую помощь и в срочном порядке отправили в больницу. В результате арбитры приняли решение отменить встречу и назначить переигровку, время которой будет объявлено позднее.

Стоит отметить, что до произошедшего инцидента «Сент-Луис» и «Анахайм» успели отыграть немногим более 12 минут первого периода и обменяться шайбами. В составе команды из штата Миссури отличился российский нападающий Иван Барбашев.

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