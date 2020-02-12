Старания Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Тампе»

Хоккейная команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграла соперников из «Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счетом 2:1. В обеих командах отличились россияне.

Встреча прошла в Питтсбурге в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За ней наблюдали более 18 тысяч зрителей. Одержав победу, «Тампа» продлила победную серию до восьми матчей.

Первую шайбу в команде победителей забросил Михаил Сергачев. Забить гол ему удалось с передачи Никиты Кучерова. Также отличился вратарь «Тампы» Андрей Василевский. За время матча он отразил 35 бросков из 36.

За проигравший «Питтсбург» единственную шайбу забросил Евгений Малкин. Для него она стала уже 18-й в нынешнем сезоне. Встреча могла бы завершится со счетом 1:1, который сделали россияне. Однако победный гол в овертайме забил Янни Гурд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по хоккею потерпела второе поражение на шведском этапе Евротура.