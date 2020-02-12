Покойся с миром, Несси: пользователи сети скорбят о Лох-Несском чудовище
На пляже в Шотландии обнаружили тело таинственного существа, похожие на останки мистического чудовища.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Günter Lenz
Фотография таинственного скелета, оказавшегося на пляже в Шотландии, вызвала жаркие споры в социальных сетях. Многие пользователи считают, что останки могут принадлежать знаменитому монстру, обитающему в озере Лох-Несс. Об этом сообщает Sputniknews.
Кадр опубликован на странице новостного портала Fubar в Facebook. На снимке запечатлен длинный скелет с массивными позвонками и двумя костями, направленными вверх.
«Наткнулся сегодня на это странное существо возле Абердина. Есть идеи что это может быть? P. S. не ребенок», — говорится в сообщении.
Пользователи сети были шокированы этой фотографией. Многие высказали предположение, что скелет принадлежит Лох-Несскому чудовищу.
«О, нет! Несси»;
«Несси, бедная душа», — написали юзеры.
Другие пользователи сети подумали, что это могут быть останки кита, косатки или крокодила. Также один из подписчиков предложил связаться с местным университетом, так как находка может представлять для них научную ценность.
Разговоры о Лох-Несском монстре, который впервые, по преданию, был обнаружен в 565 году, продолжаются безостановочно. Каждый год люди утверждают, что видели гигантское существо, движущееся в воде. Летом 2019 года житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли природу мифического Лох-Несского чудовища.
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