Покойся с миром, Несси: пользователи сети скорбят о Лох-Несском чудовище

Фотография таинственного скелета, оказавшегося на пляже в Шотландии, вызвала жаркие споры в социальных сетях. Многие пользователи считают, что останки могут принадлежать знаменитому монстру, обитающему в озере Лох-Несс. Об этом сообщает Sputniknews.

Кадр опубликован на странице новостного портала Fubar в Facebook. На снимке запечатлен длинный скелет с массивными позвонками и двумя костями, направленными вверх.

«Наткнулся сегодня на это странное существо возле Абердина. Есть идеи что это может быть? P. S. не ребенок», — говорится в сообщении.

Facebook @FubarNews

Пользователи сети были шокированы этой фотографией. Многие высказали предположение, что скелет принадлежит Лох-Несскому чудовищу.

«О, нет! Несси»;

«Несси, бедная душа», — написали юзеры.

Другие пользователи сети подумали, что это могут быть останки кита, косатки или крокодила. Также один из подписчиков предложил связаться с местным университетом, так как находка может представлять для них научную ценность.

Разговоры о Лох-Несском монстре, который впервые, по преданию, был обнаружен в 565 году, продолжаются безостановочно. Каждый год люди утверждают, что видели гигантское существо, движущееся в воде. Летом 2019 года житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые раскрыли природу мифического Лох-Несского чудовища.