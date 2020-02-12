Бомж устроил поножовщину в салоне красоты перед днем рождения

Житель Санкт-Петербурга нанес множество ударов ножом мужчине в одном из салонов красоты. Как стало известно 5-tv.ru, поножовщине предшествовала пьянка.

Инцидент произошел вечером 11 февраля в салоне красоты на проспекте Кима. Здесь в это время находились двое мужчин. По договоренности с владельцами заведения они должны были делать ремонт. Однако прошлым вечером предпочли работе употребление спиртного.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры один из собутыльников взял нож и нанес второму множество ударов. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 29-летний мужчина без определенного места жительства (бомж). 30-летний юбилей подозреваемый должен был отпраздновать 13 февраля. Сейчас он находится в отделении полиции.