«Категорически против»: Погребняк раскрыла причину недовольства мужа

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 574 0

Блогер признается, что не слышит его аргументов.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Муж Марии Погребняк категорически против публичности

Муж Марии Погребняк против публичности. Об этом сама блогер рассказала 5-tv.ru на премии «Люди года».

«Он категорически против медийности. Он сказал: «Я еле-еле как-то справляюсь с тем, что у меня жена медийная. Я каждый раз читаю новости и удивляюсь: «Боже мой, сколько в тебе разных талантов!» — высказалась Погребняк.

Блогер также отметила, что супруг ругается из-за публикаций с ним.

«Он мне хочет что-то донести, но я не слышу. Со слухом плохо», — отшутилась Мария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старший сын Марии Погребняк полтора года не менял штаны. Перед началом нового учебного года блогер отвела детей за обновками.

По словам Погребняк, ее сыновья не гонятся за модой и предпочитают спортивную одежду, поскольку считают ее наиболее удобной.

У Марии Погребняк четверо сыновей. Трое старших — Артем, Павел и Алексей — родились в браке с футболистом Павлом Погребняком. Младший сын Владимир появился на свет осенью 2024 года в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским.

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