Видео с места второго взрыва в Нидерландах

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Алиса Маркова
Срочная новость 147

В офисах почтовых служб Амстердама и города Керкраде взорвались посылки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Paulo Amorim / Vwpics, Twitter @BjornThimister1

Сразу в двух городах Нидерландов утром в среду, 12 февраля, прогремели взрывы в офисах почтовых служб. ЧП произошли в Амстердаме и в городе на юго-востоке страны — Керкраде. По предварительным данным, в обоих случаях произошла детонация почтовых отправлений. Однако пострадавших и погибших в результате инцидентов нет. Сейчас на местах ЧП работают сотрудники полиции и взрывотехники. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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