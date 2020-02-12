Видео с места второго взрыва в Нидерландах

Сразу в двух городах Нидерландов утром в среду, 12 февраля, прогремели взрывы в офисах почтовых служб. ЧП произошли в Амстердаме и в городе на юго-востоке страны — Керкраде. По предварительным данным, в обоих случаях произошла детонация почтовых отправлений. Однако пострадавших и погибших в результате инцидентов нет. Сейчас на местах ЧП работают сотрудники полиции и взрывотехники. Выясняются обстоятельства произошедшего.