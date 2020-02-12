Как с помощью парфюма выйти замуж или получить повышение

Ароматы фактически управляют нами. С помощью определенного флера можно расположить к себе человека, стать привлекательнее в глазах противоположного пола и даже похудеть, пишет «7Дней.ру».

Ароматы, которые помогут получить повышение

Эксперты советуют выбрать парфюм с нотами лаванды, розы, кофе или цитрусовых. Научно доказано, что эти аккорды помогают расположить к себе любого человека.

Ароматы, которые помогут выйти замуж

Если заветное предложение вам еще не поступило, то эксперты рекомендуют чаще ходить во флере духов с нотами корицы, ванили, мускуса, лаванды, жасмина, флердоранжа или гардении.

По словам ученых, эти запахи не только стимулируют сексуальное возбуждение у партнера, но и помогают управлять им.

Ароматы, которые снимут стресс

Парфюмеры отмечают, что сильную усталость и стресс помогут снять духи, в которых содержится композиция из цитрусовых, жасмина, бергамота и лаванды. На ночь можно капнуть духи с этими аккордами на подушку или нанести ароматный крем для тела. По словам экспертов, ароматические ноты нормализуют сон.

Ароматы, которые помогут сбросить лишние килограммы

Исследователи и диетологи отмечают, что в нашем мозге есть так называемый ароматический центр. Если насыщать его в течение дня, вдыхая определенные ароматы, то можно съесть меньше, чем обычно, и вообще отказаться от сладкого и вредного.

Помогает похудеть парфюм с нотами фисташек, карамели, цитрусовых, корицы, жасмина, герани, иланг-иланга.

Они питают ароматный центр в головном мозге, обманывая его. Человеку будет казаться, что он съел лакомый кусочек любимого пирожного. Также вместо парфюма можно использовать ароматный гель для душа и крем с этими нотами.

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