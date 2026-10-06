Бойцовский клуб в правительстве: в парламенте Армении произошла массовая драка

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Кулачные боли вспыхивали между представителями партии Пашиняна и оппозицией.

Фото, видео: Александр Патрин/ТАСС; 5-tv.ru

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В парламенте Армении произошла массовая драка

Армянский парламент сегодня внезапно превратился в бойцовский клуб. Кулачные бои несколько раз вспыхивали между представителями правящей партии Никола Пашиняна и оппозицией. В какой-то момент спикеру пришлось объявить перерыв, и в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности.

Причинами стычек стали обвинения в адрес действующей власти — в растрате бюджетных средств, а также уголовное преследование Армянской Апостольской церкви. Для расследования ее деятельности в Армении даже создали специальную парламентскую комиссию. Оппозиция считает это попыткой давления на духовенство и отказывается участвовать в ее работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян заявил о необходимости трансформации отношений с Россией. По его словам, сложившиеся обстоятельства следует учесть и привести двусторонние отношения в соответствие с новой реальностью.

При этом депутат подчеркнул, что это не означает разрыв между Арменией и Россией — напротив, армяно-российские отношения обладают большим потенциалом для развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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