Школьник избил юную модель и танцовщицу в Москве

Юную модель и танцовщицу избили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт у нее возник с одноклассником.

Инцидент произошел 11 февраля. Девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с ушибом мягких тканей головы. После оказания медпомощи ее отпустили.

Травму 12-летняя артистка получила в школе. Ее избил одноклассник. В данный момент девочка вместе с мамой едут в полицию для дачи показаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом избиении школьницы: во Владивостоке одноклассники поколотили учащуюся десятилетнюю девочку.