Детская жестокость: четвероклассники избили десятилетнюю девочку во Владивостоке

|
Игорь Рязов
16

Инспекторы по делам несовершеннолетних приступили к опросу малолетних бойцов.

Фото: www.globallookpress.com

Группа четвероклассников избила десятилетнюю девочку во Владивостоке. Они учились в одном классе, сообщает местное издание «Восток-Медиа» со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

С заявлением в полицию обратилась бабушка девочки. Она сообщила, что ее внучка поссорилась с одноклассниками, и те ее избили.

Степень тяжести полученных школьницей травм сейчас устанавливается. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают участников драки. Решения по их поводу будут приняты по итогам проверки.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.95
0.18 69.77
-0.05
Гороскоп на 12 февраля: убывающая Луна в Весах предвещает заманчивые предложения

Новости Lentainform

Загрузка...