Детская жестокость: четвероклассники избили десятилетнюю девочку во Владивостоке
| Игорь Рязов Криминал 16
Инспекторы по делам несовершеннолетних приступили к опросу малолетних бойцов.
Фото: www.globallookpress.com
Группа четвероклассников избила десятилетнюю девочку во Владивостоке. Они учились в одном классе, сообщает местное издание «Восток-Медиа» со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.
С заявлением в полицию обратилась бабушка девочки. Она сообщила, что ее внучка поссорилась с одноклассниками, и те ее избили.
Степень тяжести полученных школьницей травм сейчас устанавливается. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают участников драки. Решения по их поводу будут приняты по итогам проверки.
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