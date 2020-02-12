Детская жестокость: четвероклассники избили десятилетнюю девочку во Владивостоке

Группа четвероклассников избила десятилетнюю девочку во Владивостоке. Они учились в одном классе, сообщает местное издание «Восток-Медиа» со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

С заявлением в полицию обратилась бабушка девочки. Она сообщила, что ее внучка поссорилась с одноклассниками, и те ее избили.

Степень тяжести полученных школьницей травм сейчас устанавливается. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают участников драки. Решения по их поводу будут приняты по итогам проверки.