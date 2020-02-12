Безработный пожаловался в полицию, что магия не помогла ему трудоустроиться

Житель подмосковного города Реутов обратился в полицию с заявлением, в котором обвинил экстрасенса в неэффективности. Как стало известно 5-tv.ru, магия не помогла мужчине устроиться на работу.

С необычной жалобой правоохранители столкнулись днем 11 февраля. К ним пришел 56-летний мужчина и сообщил об экстрасенсе-шарлатане. По его словам, он заплатил в торговом центре некоей Анастасии Т. 12 тысяч рублей за оказание магических услуг.

С помощью волшебства заявитель хотел устроиться на хорошую работу. Однако за прошедшие с тех пор 14 месяцев получить желаемую должность так и не смог.

Полицейские приняли заявление. Сейчас они устанавливают личность экстрасенса, чтобы ее опросить.