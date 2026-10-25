Моржонок-сирота с Аляски преодолел более 6 тысяч километров и нашел новый дом

New York Post: осиротевший моржонок с Аляски нашел новый дом в SeaWorld

Пятимесячный детеныш моржа, осиротевший на Аляске, обрел новый дом в морском парке SeaWorld в Орландо, США, расположенном более чем в шести тысячах километров от места его обнаружения. Его историю рассказали журналисты New York Post со ссылкой на представителей Центра морской жизни Аляски.

Биолог Геологической службы США Тони Фишбах и стажер Вайолет Эннискетт нашли животное весом почти 100 килограммов 14 сентября на пляже. Исследователи осматривали отдаленный участок после того, как стадо моржей покинуло его во время сильного прибоя, и собирали образцы туш для изучения токсинов водорослей. Детеныш лежал на песке между двумя мертвыми моржами.

Фишбах и Эннискетт перенесли его более чем на полмили в заброшенное здание, где он мог укрыться от хищников до прибытия помощи.

«Когда мы нашли его, стая чаек была полна решимости обглодать его. Ему грозила такая же участь, если бы мы не получили разрешение на вмешательство. На острове также были активны два белых медведя», — рассказал Фишбах.

Специалисты оставались с детенышем три дня, пока не прибыла транспортная команда. Моржа, которого назвали Аннаутак (в переводе с инупиакского диалекта — «топор»), доставили самолетом в Центр морской жизни на Аляске. Ветеринары оценили его состояние как хорошее, но отметили обезвоживание и раны. Кроме того, он был отчаянно одинок.

«Он быстро привязался к нам и не засыпал, если кого-то из нас не было в комнате. На три дня мы остались вдвоем, застряв в шторм с молодым моржом», — поделилась Эннискетт.

Пока детеныш выздоравливал, Служба охраны рыбного хозяйства и дикой природы США постановила, что выпускать его в дикую природу нельзя. Эксперты решили, что лучшим местом для него станет центр SeaWorld в Орландо, куда его перевезли в этом месяце.

В парке морских млекопитающих проводится многолетняя спасательная операция, которая помогла более чем 43 тысячам животных. Аннаутак помещен на 30-дневный карантин, он получает круглосуточную поддержку, включая шесть кормлений из бутылочки в день.

«В таком юном возрасте Аннаутак нуждается не только в питании и ветеринарной помощи. Ему также необходим тесный контакт и дружеское общение, которые наша команда экспертов обеспечивает круглосуточно», — сказал Джим Кинслер, куратор SeaWorld Orlando.

Когда морж освоится, его познакомят с сородичами Гарфилдом, Кабудлом и Уки. Кабудл уже имеет опыт ухода за спасенными детенышами, а двухлетняя Уки сама является спасенным моржом.

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