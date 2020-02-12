Вахтовик зарезал коллегу и похоронил в куче мусора

Житель города Минусинска Красноярского края зарезал своего приятеля и закопал тело в куче бытового мусора. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 26 декабря в поселке Октябрьский. Подозреваемый вместе с коллегой работали там вахтовым методом.

Вечером мужчины начали выпивать, и между ними возник конфликт. Последним аргументом в споре стал удар ножом в шею собеседника. Тот скончался на месте происшествия.

Чтобы спрятать тело, злоумышленник закопал его в куче бытового мусора. После этого он скрылся с места происшествия.

В январе родственники погибшего вахтовика обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Полицейские прибыли на место происшествия и увидели на дощатом полу следы запекшейся крови.

Вскоре был задержан и подозреваемый в убийстве. Уже подготовлено ходатайство в суд о помещении его под арест. Расследование уголовного дела продолжается.