Вахтовик зарезал коллегу и похоронил в куче мусора
Правоохранители задержали по подозрению в убийстве 44-летнего жителя Минусинска.
Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov
Житель города Минусинска Красноярского края зарезал своего приятеля и закопал тело в куче бытового мусора. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.
По версии следствия, убийство произошло в ночь на 26 декабря в поселке Октябрьский. Подозреваемый вместе с коллегой работали там вахтовым методом.
Вечером мужчины начали выпивать, и между ними возник конфликт. Последним аргументом в споре стал удар ножом в шею собеседника. Тот скончался на месте происшествия.
Чтобы спрятать тело, злоумышленник закопал его в куче бытового мусора. После этого он скрылся с места происшествия.
В январе родственники погибшего вахтовика обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Полицейские прибыли на место происшествия и увидели на дощатом полу следы запекшейся крови.
Вскоре был задержан и подозреваемый в убийстве. Уже подготовлено ходатайство в суд о помещении его под арест. Расследование уголовного дела продолжается.
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