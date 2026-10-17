Умер главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев

На 75-м году ушел из жизни Андрей Медведев — дирижер, композитор и аранжировщик, много лет возглавлявший Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга. О кончине сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

В публикации ведомства в соцсетях подчеркивается, что Андрей Николаевич был бессменным художественным руководителем и главным дирижером этого коллектива, который сегодня входит в число ведущих оркестров страны.

Медведев был известен не только как дирижер, но и как автор музыки к театральным спектаклям, телепередачам и документальным лентам. В 1980-е особую популярность обрели его инструментальные пьесы и песни, ставшие настоящими хитами отечественной эстрады.

Композитор был лауреатом всероссийских конкурсов и продолжал дело Ленинградского концертного оркестра Анатолия Бадхена. Его сочинения исполняли Михаил Боярский, Игорь Скляр, Марина Капуро и другие артисты.

Медведев работал с Андреем Петровым, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Ларисой Долиной и французским шансонье Жоржем Мустаки. Среди его наград — Гран-при конкурса «Хит-парад-87» и звание лауреата «Красной гвоздики» за лучшую аранжировку.

Комитет по культуре принес глубокие соболезнования родным, коллегам и слушателям Андрея Николаевича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 94-м году жизни скончался композитор и педагог Бакир Баяхунов, народный артист Казахской ССР. О его смерти проинформировало Министерство культуры и информации республики.

Свыше 40 лет он преподавал в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, воспитав не одно поколение музыкантов. В его творческом наследии — оперы, произведения для оркестра, фортепиано и хора, а также труды о музыке. В 1990 году ему было присвоено звание народного артиста Казахстана.

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