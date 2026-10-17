Стоимость нефти Brent впервые за месяц поднялась выше 109 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с середины сентября поднялась выше 109 долларов за баррель. Эту информацию предоставили данные торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE). На 20:30 по московскому времени стоимость достигала 109,89 долларов, после чего фьючерсы скорректировались в сторону понижения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость газа в Евросоюзе (ЕС) достигла максимума за четыре года. Фьючерс с поставкой на следующий месяц на площадке Title Transfer Facility (TTF, Нидерландский центр передачи прав собственности. — Прим. ред.) прибавил около 2%.

Аналитики банка ING отметили, что рынок готовится пережить значительную часть зимы с небольшими поставками сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива. На 11 октября запасы в хранилищах ЕС составляли чуть менее 74%. В Германии уровень едва достиг 60%, в Чехии — около 76%.

Если морозы окажутся затяжными, цены могут вырасти еще на несколько десятков процентов. ЕС отказался от российского трубопроводного газа и зависит от СПГ, прежде всего американского и ближневосточного. Конфликт с Ираном осложнил ситуацию: судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, а через него проходит примерно пятая часть мирового экспорта сжиженного газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.