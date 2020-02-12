Убийца во второй раз избил своих тюремщиков

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Игорь Рязов
28

В отношении 36-летнего мужчины возбудили еще одно уголовное дело.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Осужденный за убийство мужчина напал на сотрудников исправительной колони № 14 в рабочем поселке Сухобезводное Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

По версии следствия, инцидент произошел утром 28 января. В камеру к 36-летнему заключенному пришли сотрудники колонии. Подозреваемый отказался подчиниться их законным требованиям и начал бить правоохранителей.

Сообщается, что действия осужденного вскоре были пресечены. При этом он успел нанести тюремщикам «телесные повреждения». В отношении мужчины возбудили уголовное дело за дезорганизацию работы исправительных учреждений (часть вторая статьи 321 УК РФ)

В Нижегородскую область строптивого заключенного этапировали из Ульяновской области. Там его перед этим приговорили к лишению свободы за совершение аналогичного преступления. Изначально он оказался за решеткой за убийство.

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