«Больше нет смешного добряка»: что отрезал хирург звезде «Кривого зеркала» Морозову

Артист Александр Морозов теперь примеряет новый образ не только для сцены и эксклюзивной фотосессии «Светской хроники». После экстремального похудения жизнь актера перевернулась! Что заставило юмориста сбросить вес? Сколько килограммов скинул комик, какой метод ему реально помог? И зачем он пошел на пластическую операцию, в том числе интимного характера, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Он не стремился стать привлекательнее или добиться успеха у женщин. Морозов считает, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, а вниманием противоположного пола и так не был обделен. Но лишний вес стал сказываться на здоровье.

«Зритель же не видит, как мне плохо за кулисами. Что я подыхаю, задыхаюсь, что у меня диабет появился. Я на втором этаже живу, я только на лифте туда поднимался. Настолько мне было тяжело. Я стал засыпать за рулем, попадать в аварии», — рассказал артист, юморист Александр Морозов.

Александр пробовал много способов прийти в форму. Сначала в ход пошли диеты.

«За два месяца я похудел на 27 килограммов. Это шикарный результат. Просто шикарный. Но я тогда не знал, что любая диета конечна. И диета не столько важна, сколько умение закрепить результат. Я похудел на 27, за три месяца я прибавил 35», — поделился Морозов.

Один раз актер встретил постройневшую приятельницу — она изменилась до неузнаваемости. Морозов выведал секрет ее трансформации — бандажирование желудка. И захотел испробовать его на себе.

«Это — пытка. Работает это так: очень узкий проход для пищи, и ты должен разжевать все просто в пыль. Что-то крупное отторгается. Соответственно, если ты ешь, то надо, чтобы где-то была рядом раковина или унитаз. И вот год или полтора я промучился», – вспоминает Морозов.

Какой метод оказался намного эффективнее и позволил Александру стать меньше в два раза?

«На съемках бегал по сцене. Бегаю, хохочу. Никто же не понимает, что происходит. Говорят: „Что ты ржешь?“ Я говорю: „Вы же не слышите“. А я бегаю, а у меня вот эта штука (про лишний вес. — Прим. ред.) по ляжкам. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. И это же все отвисло: грудь, ноги, руки и лицо. Лицо сползло просто», — рассказал юморист.

Первой операцией стала абдоминопластика — коррекция передней брюшной стенки.

«Когда мне отрезали, говорят: „Восемь килограммов кожи“. Потом была операция, которая называется — диастаз. И мне сделали уникальную операцию лапароскопическую. То есть это не внешний надрез, а изнутри мне сшили этот диастаз. Ну, видите, вполне. О! (показал живот. — Прим. ред.)», — рассказал Морозов.

Александру потребовалась брахиопластика — подтяжка кожи рук, а также коррекция зоны груди и лица. Мы встретились с доктором артиста и спросили, как он оценивает итог своей работы.

«У Александра отличный результат. Избытки кожи и птоз в мягких тканях были очень выраженными. Сейчас он выглядит значительно свежее, моложе. У него еще до конца не закончена реабилитация, поэтому, безусловно, его лицо будет меняться в лучшую сторону, становиться более естественным», — поделился пластический хирург Александра Морозова Михаил Павлюк.

Актер сделал интимную пластику — это не слухи! Все нюансы он обсуждать не готов, но и тайны из этой информации не делает.

«У полных мужчин эта зона женоподобная. Это выглядит вот так у полных. У стройного мужчины лобковая зона выглядит иначе. Это превратилось в бесформенную какую-то штуку, и мне сделали там все красиво», — объясняет артист.

Врачи отмечают, что при кардинальном снижении веса других способов избавиться от лишней кожи нет! И в этом случае операция — необходимость, а не забава.

«Как правило, у большинства пациентов постбариатрических (после бариатрических операций — хирургических вмешательств для лечения ожирения — Прим. ред.) при таком изменении массы тела косметологические процедуры, безусловно, оказывают эффект, но недостаточный для того, чтобы полностью компенсировать избытки кожи и подвисание мягких тканей на лице. Поэтому в большинстве случаев мы таким пациентам рекомендуем хирургическую коррекцию», — объяснил Павлюк.

И теперь ответим на вопрос: что помогло Александру избавиться от лишних килограммов? И тут тоже без хирургического вмешательства не обошлось! Ошеломляющий результат принесла операция на желудке — гастрошунтирование. На нее Морозов отважился после неудачи с бандажом.

«Не путайте, с резекцией, это совершенно другое. Резекция — это когда от тебя отрезают кусок желудка, и из тебя его вынимают, в общем-то, выбрасывают, да, там зашивают. А гастрошунтирование — ничего из тебя не вырезают, и это обратимая операция, если можно все вернуть обратно», – рассказал Морозов.

Сейчас Александр все еще привыкает к новому образу. И счастлив, как никогда прежде! За свою карьеру актер не переживает. Наоборот, трансформация внешности открыла для него новые грани!

«В моем репертуаре есть даже трагический персонаж Эзоп, где я заканчиваю жизнь самоубийством — трагедия. Трагикомедии, драма, все что угодно, я могу теперь все. Да, больше нет того смешного добряка-толстячка, но жизнь меняется, и что? Я открыт к новому всегда», — поделился юморист.

Артист не женат и не скрывает, что все еще находится в поиске той самой — единственной.