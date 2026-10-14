«Хорошо, у нас был секс»: Волочкова призналась в интимной связи с известным певцом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 1 717 0

Артистка подчеркнула, что они имели полное право проводить время подобным образом.

Что было между Анастасией Волочковой и Николаем Басковым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Анастасия Волочкова призналась в интимной связи с Николаем Басковым

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова занималась сексом с народным артистом РФ Николаем Басковым. Об этом рассказала сама балерина в одном из шоу на федеральном канале.

Артистка не просто признала сам факт интимной связи с «натуральным блондином», но и подчеркнула, что они имели на нее полное право.

«Хорошо, у нас был секс с Колей Басковым. Так что, никто же свечку не держал. Мы могли, мы имели право на вилле, которая вся была огорожена кустами, могли сексом заниматься, и прямо на пляже. Ну и что, люди?» — вопрошала бывшая прима Большого театра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Басков был безумно влюблен в телеведущую и обладательницу титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксану Федорову. Их роман продлился два года. Однако беззаботным это время назвать сложно. Знаменитости трижды расставались, прежде чем окончено порвать отношения. Инициатором всех примирений был исполнитель, который падал перед моделью на колени.

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