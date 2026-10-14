«Унижен и в ярости»: Меган Маркл планирует побег от принца Гарри

Radar Onlinе: Меган Маркл планирует драматичный побег от принца Гарри

Меган Маркл готовится покинуть общий дом с принцем Гарри и перебраться с двумя детьми в «безопасный и сдержанный» отель. Такой план, по словам анонимного источника, появился менее чем через два месяца после возвращения супругов в Великобританию. Об этом сообщило Radar Online.

«Приоритет № 1 Меган — это защита своих детей. Она даже позвонила адвокатам по этому поводу», — утверждает собеседник издания.

Инсайдер связывает намерение герцогини уехать с опасениями за безопасность семьи. Супруги добиваются восстановления полицейской охраны, финансируемой налогоплательщиками, которую потеряли после отказа от королевских обязанностей в 2020 году.

По версии источника, Гарри рассчитывал, что возвращение на родину поможет решить этот вопрос и сократить расходы на частную защиту. Radar Online приводит заявленную сумму таких трат — миллион долларов в год. Однако ожидаемой охраны принц, как утверждает инсайдер, не получил.

«Он не получил той защиты, которую ожидал. Он унижен и в ярости», — заявил источник.

Издание также напомнило о слухах: не так давно источники говорили о романе Гарри с женщиной из района Санта-Барбары. Маркл обнаружила сообщения, которые сочла компрометирующими. Повлияли ли эти подозрения на предполагаемый план отъезда, собеседник портала не уточняет.

Побег Меган с детьми без мужа источник расценивает как признак кризиса в браке. По его словам, во дворце опасаются, что семейный конфликт Сассексов обернется новой волной скандалов.

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