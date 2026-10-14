Умрем в пятницу 13-го? Названа новая дата конца света

Science: конец света наступит 13 ноября 2026 года

Дата конца света — 13 ноября 2026 года — спрогнозирована физиком Хайнцем фон Ферстером и его коллегой. Об этой работе напомнил научный журнал Science.

Работа под названием «Судный день» вышла в журнале Science 4 ноября 1960 года. Авторы использовали 24 оценки численности населения за последние 2000 лет. Они предположили, что увеличение количества людей способствует сотрудничеству и инновациям, которые, в свою очередь, ускоряют дальнейший рост.

Продолжение полученной кривой приводило к математическому пределу 13 ноября 2026 года с погрешностью плюс-минус пять лет. Речь шла о прогнозе перенаселения, которое может привести к глобальной катастрофе.

Математический биолог Джоэл Коэн считает, что исследователи верно описали прошлую динамику, но перенесли ее на будущее, не учтя перемен.

«Они сделали правильный снимок как раз в тот момент, когда этот снимок перестал быть правильным», — сказал Коэн.

По его словам, рекордные темпы роста населения пришлись на начало 1960-х годов. Специалист по экономической демографии Дин Спирс объясняет, что увеличение численности людей во многом обеспечивалось снижением смертности благодаря улучшению питания, санитарии и медицины. Оно не означало, что семьи постоянно заводили больше детей.

Бесконечно продолжаться такой процесс не мог. По мере повышения выживаемости детей рождаемость снижалась. На нее также влияли переезд людей в города, образование, работа женщин и доступность контрацепции.

Согласно приведенным в материале данным, примерно в 55% стран, где проживает более двух третей населения Земли, рождаемость уже ниже уровня воспроизводства — около 2,1 ребенка на женщину.

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