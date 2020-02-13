Звезда поп-сцены Ани Лорак — настоящая икона стиля и красоты для всех своих поклонников. Ее наряды поражают воображение, а точеная фигурка сводит с ума. Однако певица не всегда была «фарфоровой куклой», пишет Clutch.

Instagram @anilorak

В начале карьеры молодая Лорак почти не выделялась из общей массы. Разве что всегда была довольно миловидной с пухленькими щечками и красивой копной кудрявых волос. Выступала на сцене Ани обычно в майке или рубашке и джинсах-бананах, несмотря на то, что ее коллеги выходили к зрителю в дорогих дизайнерских костюмах.

С течением времени певица разительно преобразилась: на смену повседневному стилю пришли шикарные платья в пол с глубокими вырезами и длинными шлейфами. Каждый выход звезды на светское мероприятие активно обсуждался, ведь ее талия становилась все тоньше, грудь — округлее, а черты лица — изящнее и острее.

www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Многие подозревали, что исполнительница тайно сделала пластическую операцию. Может, и не одну. Так, например, поклонники предполагали, что у звезды искусственно увеличена грудь и изменен разрез глаз.

В свою очередь Лорак не устает твердить: ее красивое и спортивное тело — результат изнурительных тренировок и правильного питания, изменения на лице — профессиональный грим, а наряды — работа стилистов-профессионалов.

ТАСС. Вячеслав Прокофьев

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