Яна Троянова пережила семейное насилие и смерть сына: что спасло звезду от тяжелой депрессии?

Российская актриса и телеведущая Яна Троянова 12 февраля празднует свой день рождения. Популярной артистке исполнилось 47 лет. Поклонники обожают кумира за роль в сериале «Ольга» и проект «Последний герой». Вот только успех на съемочной площадке дался знаменитости отнюдь не просто. Жизнь то и дело «подкидывала» кинодиве все новые и новые тяжелые испытания.

Яна Троянова вышла замуж за Константина Ширинкина сразу после окончания школы. Правда, вскоре выяснилось, что ее возлюбленный серьезно пристрастился к алкоголю. Рождение сына Николая не повлияло на взгляды мужчины. Дошло до того, что он стал избивать некогда любимую женщину. Однажды Ширинкин сломал артистке нос.

«Не дай Бог пережить любой женщине такую семью, в какую я загремела после свадьбы. Это было насилие и уничтожение», — цитирует знаменитость Starhit.

Кинозвезда не смогла терпеть подобного отношения и, забрав сына, ушла от мужа-алкоголика. Воспитывать ребенка в одиночку было непросто. Актриса тогда выступала на сцене театра «Театрон». Такая работа приносила звезде копейки. Однако женщина продолжала трудиться для того, чтобы ее единственный малыш ни в чем не нуждался.

Бывший муж кинодивы скончался в 2004 году от язвы желудка. Актриса обрела новую любовь и стала жить вместе с режиссером Василием Сигаревым. Казалось бы, наступила белая полоса в жизни артистки. Вот только сын Яны Трояновой попал в плохую компанию.

«Наркотики, алкоголь. Все заметили перемены в Коле. Яна старалась как можно больше времени проводить с ним, помогала деньгами. После школы он нигде не учился, не работал», — поделилась тетя молодого человека.

Николай покончил с собой в возрасте 20 лет. Яна Троянова после смерти сына впала в тяжелую депрессии и начала злоупотреблять алкоголем. От ужасного конца знаменитость спасли съемки в фильмах, сериале и популярном телепроекте «Последний герой». Несомненно, свой огромный вклад в возвращение артистки «к жизни» внес ее любимый супруг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Троянова кардинально изменила имидж и заплела дреды.