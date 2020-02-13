Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Совет безопасности ООН одобрил резолюцию по Ливии, предложенную Великобританией.
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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru
Россия разочарована принятой Совбезом ООН резолюцией по Ливии. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. По его словам, утверждение документа, разработанного Британией и Германией, — не более, чем самоцель. Да и ничего принципиально нового, а главное результативного, пункты резолюции не предполагают. Поэтому от голосования по ней Россия воздержалась.
«Нас стали убеждать, что необходимо принять такую резолюцию, которая „смотрела бы в будущее“, „имела бы мускулы“. Но только у нее есть один дефект — отсутствие ясно выраженного согласия самих ливийских сторон. Это фундаментальный принцип ливийского урегулирования, который закреплен в резолюциях Совета Безопасности. Повторю: только сами ливийцы должны определять будущее своей страны», — отметил Василий Небензя.
Резолюция, принятая Совбезом ООН, закрепляет итоги берлинской конференции, которая прошла в январе. Документ предполагает полное прекращение огня между участниками гражданской войны в Ливии и эмбарго на поставки оружия в страну. Стоит отметить, что эти принципы выглядят устаревшими. Например, противоборствующие стороны и сами пытались договориться об остановке боевых действий, но эти соглашения не раз срывались.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «сделку века» Трампа обсудили на заседании в Совбезе ООН.
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