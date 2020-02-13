Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Россия разочарована принятой Совбезом ООН резолюцией по Ливии. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. По его словам, утверждение документа, разработанного Британией и Германией, — не более, чем самоцель. Да и ничего принципиально нового, а главное результативного, пункты резолюции не предполагают. Поэтому от голосования по ней Россия воздержалась.

«Нас стали убеждать, что необходимо принять такую резолюцию, которая „смотрела бы в будущее“, „имела бы мускулы“. Но только у нее есть один дефект — отсутствие ясно выраженного согласия самих ливийских сторон. Это фундаментальный принцип ливийского урегулирования, который закреплен в резолюциях Совета Безопасности. Повторю: только сами ливийцы должны определять будущее своей страны», — отметил Василий Небензя.

Резолюция, принятая Совбезом ООН, закрепляет итоги берлинской конференции, которая прошла в январе. Документ предполагает полное прекращение огня между участниками гражданской войны в Ливии и эмбарго на поставки оружия в страну. Стоит отметить, что эти принципы выглядят устаревшими. Например, противоборствующие стороны и сами пытались договориться об остановке боевых действий, но эти соглашения не раз срывались.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «сделку века» Трампа обсудили на заседании в Совбезе ООН.