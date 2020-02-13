Легендарный советский разведчик Алексей Ботян ушел из жизни

Советский разведчик Алексей Ботян ушел из жизни почти сразу после своего дня рождения. 10 февраля он отметил 103-летие, а 13 февраля ветерана Второй мировой не стало.

Причина смерти на данный момент не известна. О дате и месте прощания также ничего не сообщается.

Алексей Ботян — легендарный советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Он участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе, а также сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками. Операция по спасению польского города легла в основу романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь».

На счету Ботяна множество орденов и медалей. Среди них - Орден Трудового Красного Знамени и Орден мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в Москве.