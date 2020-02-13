Легендарный советский разведчик Алексей Ботян ушел из жизни
Трагедия произошла через три дня после дня рождения ветерана. 10 февраля ему исполнилось 103 года.
Фото: ТАСС /Красильников Станислав
Советский разведчик Алексей Ботян ушел из жизни почти сразу после своего дня рождения. 10 февраля он отметил 103-летие, а 13 февраля ветерана Второй мировой не стало.
Причина смерти на данный момент не известна. О дате и месте прощания также ничего не сообщается.
Алексей Ботян — легендарный советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Он участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе, а также сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками. Операция по спасению польского города легла в основу романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь».
На счету Ботяна множество орденов и медалей. Среди них - Орден Трудового Красного Знамени и Орден мужества.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в Москве.
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