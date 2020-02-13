Петербург занял второе место в рейтинге «свадебных» городов
Список возглавила Махачкала. На третьем месте — Пенза, Ульяновск и Нижний Новгород.
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Фото, видео: РИА Новости / Борис Лосин
Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге «свадебных» городов, составленного по итогам исследовании компаний «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни». Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, больше всего свадеб в 2020 году планируется в Махачкале. Там 10% из тысячи опрошенных жителей заявили о намерении узаконить отношения с партнером. В Северной столице вступить в брак планируют 7%. На третьем месте расположились сразу три города: Пенза, Нижний Новгород и Ульяновск. Там к семейной жизни готовятся 6% жителей.
По мнению экспертов, подходящим моментом для предложения руки и сердца может стать День всех влюбленных. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать праздник будут 44%, среди респондентов старше 30 лет — только 18%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне будут отмечать День всех влюбленных.
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