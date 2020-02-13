Аналитики Ozon рассказали, как россияне планируют отмечать День всех влюбленных. По мнению специалистов, 14 февраля стал уже семейным праздником, поэтому большинство пар предпочитают проводить время в романтической обстановке дома наедине.

«С 6 по 11 февраля продажи праздничной атрибутики, продуктов питания, товаров для взрослых и средств для ванн выросли на 87% (к аналогичному периоду прошлого года — Прим.ред.)», — приводит слова экспертов РИА Новости.

В «Яндекс. Маркете» подтвердили, что спрос на товары для создания романтической атмосферы дома увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным показателем в 2019 году. Что интересно, на этот раз больше мужчин взяли на себя ответственность по подготовке празднику. Число покупателей среди сильного пола за год увеличилось на 26%.

По данным Ozon, в среднем траты россиян на День всех влюбленных оцениваются в 1200-1700 рублей, причем в эту сумму входит не только покупка романтической атрибутики, но и подарков. Среди них наибольшей популярностью пользуются ювелирные украшения, в частности, часы-кулоны в форме сердца, а также подарочные наборы из чая, кофе и сладостей. Кроме того, в 1,8 раз увеличился спрос на плюшевые игрушки и почти в три раза — на эротическое белье.

Среди мужских подарков наиболее популярными стали пиджаки, галстуки, фляги, расчески для бороды и усов, визитницы, винные шкафы и игральные карты.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 самых опасных предмет для влюбленных.