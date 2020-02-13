Ревнивец до смерти избил возлюбленную за флирт с мужчиной, пока тот спал рядом

Житель города Маркса Саратовской области до смерти избил свою сожительницу из-за подозрений во флирте с другим мужчиной. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по региону.

По версии следствия, преступление произошло 5 декабря в одной из квартир на проспекте Ленина. Вечером 46-летний подозреваемый и его 49-летняя возлюбленная пригласили в гости общего знакомого, чтобы вместе выпить.

Ночью этот знакомый пошел спать в другую комнату, а хозяева остались наедине. Тогда мужчина начал обвинять сожительницу во флирте с гостем. В порыве ревности он сильно избил ее кулаками и ногами, обутыми в ботинки.

Скорую своей женщине ревнивец вызывать не стал. Сама она за медицинской помощью тоже не обратилась. Вечером 6 декабря пострадавшая скончалась. Упомянутый выше гость из-за этого расстроился и пошел за новой порцией спиртного. Хозяин тем временем вызвал скорую и полицию.

Во время следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности (часть четвертая статьи 111 УК РФ). Сейчас он находится под арестом, скоро суд рассмотрит его дело по существу.