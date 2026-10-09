Знаменитый кот Ларри хочет собственное изображение на новых английских купюрах

Кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, проявил интерес к решению Банка Англии поместить животных на новые купюры. Его мнением поделились в соцсети X.

Английскому хвостатому стало интересно, не попал ли он в список кандидатов на запечатление на новых купюрах. Вопрос появился после того, как регулятор объявил: на банкнотах нового образца вместо портретов исторических личностей будут местные животные.

«Предположительно, остальные трое — это я?» – спросили за Ларри в посте в социальной сети X.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Банк Англии выбрал животных для изображения на новых банкнотах. В голосовании, которое длилось все лето, победили земляной шмель, обыкновенная сипуха и европейский еж. Еще на купюрах появится атлантический тупик — морская птица с черно-белыми перьями и ярким клювом. Свое необычное название пернатая получила как раз благодаря особенного тупого клюва.

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