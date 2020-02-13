У приморца нашли более 180 рогов краснокнижного сайгака

У жителя города Артема Приморского края нашли 181 рог сайгака, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщает портал PrimaMedia со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Приморью.

Рыночная стоимость найденных рогов оценивается примерно в один миллион 150 тысяч рублей. При этом ущерб от уничтожения парнокопытных превышает 16 миллионов рублей.

Специалисты центра «Амурский тигр» подтвердили, что найденные рога принадлежали как минимум 91 самцу сайгака. Охота на этих животных на территории России полностью запрещена.

Приморец рассказал, что не убивал сайгаков. Он якобы купил рога у другого человека с целью их продажи иностранцам. Правоохранители продолжают расследование.