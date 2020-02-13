Гендиректор обокрал пенсионерку и добровольно сдался полиции два дня спустя

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Игорь Рязов
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Подозреваемый возглавляет компанию, специализирующуюся на расследованиях и обеспечении безопасности.

Фото: РИА Новости / Александр Уткин

Генеральный директор компании, специализирующейся на расследованиях и обеспечении безопасности, признался полиции в краже денег у пенсионерки. Как стало известно 5-tv.ru, приступ совести зафиксировали под Санкт-Петербургом.

Кража произошла 10 февраля в поселке Металлострой. Двое неизвестных пришли домой к пенсионерке под видом сотрудников газовой службы. Они предложили установить ей газовые счетчики, а также проверить квитанции об оплате за газ.

После ухода «газовщиков» пожилая женщина не нашла в серванте 60 тысяч рублей. Об этом она сообщила в полицию. Было возбуждено уголовное дело за кражу (статья 158 УК РФ).

Спустя два дня, 12 февраля, в полицию с явкой с повинной пришел 33-летний мужчина. Он оказался гендиректором, проживающим в Санкт-Петербурге. Ранее уже привлекался к ответственности за кражу. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

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