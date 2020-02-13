Суд закрыл уголовное дело девушки, ранившей насильника ножом

Суд закрыл уголовное дело Дарьи Агений, которую обвиняли в превышении необходимых пределов самообороны. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат девушки Евгений Саломатов.

Юрист рассказал, что прекратить уголовное преследование удалось благодаря адвокатскому расследованию. По его словам, правоохранители признали решение суда обоснованным.

Слова адвоката о закрытии уголовного дела подтверждает постановление суда. 5-tv.ru публикует фото документа.

«Прекратить уголовное дело <…> за отсутствием в деянии Агений Д. Ю. состава указанного преступления (часть первая 114 статьи УК РФ — Прим. ред)», — говорится в постановлении суда.

5-tv.ru

Там же отмечается, что должна быть отменена избранная ранее мера пресечения. До сих пор Дарья находилась под подпиской о невыезде.

Дарья Агений была фигуранткой уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью жителя Туапсе. По словам девушки, мужчина на нее набросился в июне 2018 года с целью изнасилования. Защищаясь, она ударила его ножом для заточки карандашей.

Изначально ей вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Затем обвинение смягчили до превышения пределов необходимой самообороны (статья 114 УК РФ).