Число подписчиков Ким Кардашьян в Instagram перевалило за 160 миллионов

Американская звезда Ким Кардашьян известила поклонников о радостном событии. Количество ее подписчиков в Instagram достигло 160 миллионов. Знаменитость опубликовала пост на своей странице в Instagram.

«160 миллионов!!! Я люблю вас, ребята!!!» — трогательно подписала пост звезда.

Instagram @kimkardashian

Поклонники написали самые теплые пожелания и поздравления знаменитости. Серия кадров в аккаунте теледивы собрала свыше двух с половиной миллионов отметок «мне нравится» и почти восемь тысяч восхищенных комментариев.

«Поздравляю, королева»;

«Красивая»;

«Мы любим тебя больше, Кимберли! Поздравляю!!!»;

«Роковая модель», — написали фолловеры.

Ким Кардашьян одна из самых популярных блогеров в мире. По количеству подписчиков ее обгоняют сестра Кайли Дженнер, певица Селена Гомес, звезда футбола Криштиану Роналду. Ким зарабатывает миллионы долларов на рекламе в Instagram.

Instagram @kimkardashian

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Кардашьян нарушила запрет мужа и в кружевном мини прогулялась по Лондону.