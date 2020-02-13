Число подписчиков Ким Кардашьян в Instagram перевалило за 160 миллионов
Теледива поблагодарила фанатов за преданность и любовь.
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Фото, видео: Instagram @kimkardashian
Американская звезда Ким Кардашьян известила поклонников о радостном событии. Количество ее подписчиков в Instagram достигло 160 миллионов. Знаменитость опубликовала пост на своей странице в Instagram.
«160 миллионов!!! Я люблю вас, ребята!!!» — трогательно подписала пост звезда.
Поклонники написали самые теплые пожелания и поздравления знаменитости. Серия кадров в аккаунте теледивы собрала свыше двух с половиной миллионов отметок «мне нравится» и почти восемь тысяч восхищенных комментариев.
«Поздравляю, королева»;
«Красивая»;
«Мы любим тебя больше, Кимберли! Поздравляю!!!»;
«Роковая модель», — написали фолловеры.
Ким Кардашьян одна из самых популярных блогеров в мире. По количеству подписчиков ее обгоняют сестра Кайли Дженнер, певица Селена Гомес, звезда футбола Криштиану Роналду. Ким зарабатывает миллионы долларов на рекламе в Instagram.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Кардашьян нарушила запрет мужа и в кружевном мини прогулялась по Лондону.
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