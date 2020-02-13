Пользователи сети пытаются найти Киану Ривза на «лучшем селфи «Оскара-2020»

92-я церемония вручения «Оскара-2020» закончилась несколько дней назад, но голливудские актеры все еще продолжают делиться снимками со звездной вечеринки. По версии The Daily Mail, премию за лучшее селфи можно было бы смело вручить Шарлиз Терон.

Instagram @charlizeafrica

44-летняя актриса выложила в Instagram фото, сделанное в зрительном зале Dolby Theatre. В кадре — Шарлиз и ее мама Герда в окружении самых именитых друзей и коллег: Тома Хэнкса и его супруги, Рами Малека, Сальмы Хайек и Риты Уилсон. Говорят, если приглядеться, можно увидеть даже актера Киану Ривза. Правда, сделать это удастся только самым внимательным.

Instagram @charlizeafrica

В 2020 году победителем «Оскара» в номинациях «лучший фильм», «лучшая режиссура», «лучший оригинальный сценарий» и «лучший зарубежный фильм» стала южнокорейская картина «Паразиты».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Энистон лично поздравила Брэда Питта с премией «Оскар».