Энистон лично поздравила Питта с премией «Оскар»: они все-таки вместе?

Дженнифер Энистон лично поздравила Брэда Питта с получением премии «Оскар» на вечеринке после официальной церемонии. Значит ли это, что бывшие супруги не прочь воссоединиться вновь? Маловероятно, считает Spletnik.ru.

Поклонникам сложно забыть встречу 51-летней Энистон и 56-летнего Питта на премии «Золотой глобус» в январе 2020 года. Тогда фанаты искренне надеялись, что пара готова возобновить отношения — ведь они так мило общались.

Спустя буквально месяц, бывшие влюбленные вновь пересеклись на одном мероприятии. На постоскаровской вечеринке, организованной американским писателем Гаем Озери, Джен лично поздравила Брэда с заслуженной победой в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Однажды в… Голливуде». Питт, в свою очередь, искренне поблагодарил ее за душевные и теплые слова.

Однако о новом романе речи пока не идет. По инсайдерской информации, на банкете бывшие супруги пробыли недолго. И, как говорят очевидцы, пара вела себя максимально скромно и сдержано — видимо, не желая стать героями очередных сплетен.

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