Почему Кети Топурия улетела рожать в США?

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала, почему решила рожать в США. В 2015 году на свет появилась ее малышка Оливия, рожденная в браке с Львом Гейхманом. Роды проходили в элитной клинике Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе.

По словам певицы, отправиться в Соединенные Штаты ее вынудила погода. Тогда в России была зима, а Топурии хотелось, чтобы в период беременности она находилась в более благоприятном климате.

Кроме того, немаловажную роль сыграло желание звезды, чтобы ее наследница получила американское гражданство.

«Была зима, и у меня был выбор: остаться в серой Москве или уехать туда, где тепло, снять виллу с бассейном и общаться с друзьями, которых у меня там много. Гражданство для ребенка было второй. <…> Из неоспоримых плюсов— почти нигде не нужна виза, и ребенок получает страховку. Так что, приехав в США, может получить любое лечение», — цитирует артистку PeopleTalk.

Светская львица добавила, что ей очень повезло с врачом и роды прошли успешно. Топурия призналась, что мечтала, чтобы ее дочка стала актрисой в США. Тем не менее теледива пока не готова все бросить и переехать в Америку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурия готовится выйти замуж.