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Кети Топурия готовится выйти замуж

, 10:07 | Валентин Черников 74

Солистка «А’Студио» уверена, что делает правильный выбор.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Будущее замужество Кети Топурия обсуждают в ее окружении, пишет портал «7дней.ru». Друзья певицы рассказали, что после развода и ряда неудачных романов она вновь готовится к свадьбе.

Приятели солистки «А’Студио» уверены, что событие состоится в начале лета. Артистка и ее избранник, 35-летний бизнесмен Лев Деньгов, отказались от пышного торжества и проведут вечеринку для близких людей.

Топурия встречается с предпринимателем меньше года, но уверена, что делает правильный выбор. Она утверждает, что влюблена, и отношения с Деньговым серьезны.

Певица развелась с бизнесменом Львом Гейхманов в 2017 году после четырех лет брака. Незадолго до этого она родила от мужа дочь Оливию. После расставания с супругом солистка сблизилась с рэпером Гуфом. Этот роман закончился после того, как Кети узнала об измене исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия показала фото с подросшей дочерью.

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