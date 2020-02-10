Кети Топурия готовится выйти замуж

Будущее замужество Кети Топурия обсуждают в ее окружении, пишет портал «7дней.ru». Друзья певицы рассказали, что после развода и ряда неудачных романов она вновь готовится к свадьбе.

Приятели солистки «А’Студио» уверены, что событие состоится в начале лета. Артистка и ее избранник, 35-летний бизнесмен Лев Деньгов, отказались от пышного торжества и проведут вечеринку для близких людей.

Топурия встречается с предпринимателем меньше года, но уверена, что делает правильный выбор. Она утверждает, что влюблена, и отношения с Деньговым серьезны.

Певица развелась с бизнесменом Львом Гейхманов в 2017 году после четырех лет брака. Незадолго до этого она родила от мужа дочь Оливию. После расставания с супругом солистка сблизилась с рэпером Гуфом. Этот роман закончился после того, как Кети узнала об измене исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия показала фото с подросшей дочерью.