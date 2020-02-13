Фото: 69-летняя Бабкина порадовала фанатов стильным образом в мини-платье

Надежда Бабкина выложила в Instagram фото из отпуска. На снимке: счастливая и улыбчивая певица в мини-платье и ее молодой кавалер Евгений Гор.

Instagram @ngbabkina

Артистка редко отдыхает из-за плотного гастрольного графика, но в середине февраля все-таки решила сделать передышку. Недолго думая, она отправилась на побережье Майами в компании любимого мужчины. Поклонники, увидев семейную идиллию, промолчать не смогли.

«Супер пара!»

«Вот красотка! Что делает любовь с женщиной!»

«Замечательно смотритесь!»

«Евгений молодец! Открытая, красивая улыбка!» — писали фанаты в комментариях.

Instagram @ngbabkina

Роман Евгения Гора и Надежды Бабкиной начался в далеком 2003 году. Они познакомились на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. По словам народной артистки РСФСР, тогда еще 23-летний певец с первых секунд покорил ее голосом и настоящей мужской привлекательностью. Разница в возрасте между влюбленными составляет 30 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего подрались Надежда Бабкина и Надежда Кадышева.