Самец панды раскрасил валентинку для своей подружки в московском зоопарке
Самодельный шедевр 14 февраля вручат избраннице «художника» вместе с праздничным угощением.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Facebook @MoscowZoo
Самец панды по имени Жуи раскрасил валентинку для своей подружки Диндин в столичном зоопарке. Работники учреждения приурочили «урок живописи» к наступающему празднику — Дню святого Валентина. Видео, на котором запечатлены умилительные старания млекопитающего с кисточкой в лапе, опубликовали в Facebook-аккаунте зоосада.
«Панды стали „брать уроки живописи“ еще в конце прошлого года. Занятия по рисованию очень полезны: они обеспечивают животным необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку, а также не дают им скучать», — сообщили сотрудники учреждения.
Зоологи отметили, что Жуи пробовал рисовать разными цветами. Однако больше всего панде понравилось использовать алые оттенки.
Раскрашенную млекопитающим валентинку 14 февраля поместят в вольер Диндин. Обеих панд сотрудники зоопарка обещают накормить «особым праздничным угощением». Также животным подарят новые игрушки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Диндин играла с елкой в московском зоопарке и проиграла.
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