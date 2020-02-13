Самец панды раскрасил валентинку для своей подружки в московском зоопарке

Самец панды по имени Жуи раскрасил валентинку для своей подружки Диндин в столичном зоопарке. Работники учреждения приурочили «урок живописи» к наступающему празднику — Дню святого Валентина. Видео, на котором запечатлены умилительные старания млекопитающего с кисточкой в лапе, опубликовали в Facebook-аккаунте зоосада.

«Панды стали „брать уроки живописи“ еще в конце прошлого года. Занятия по рисованию очень полезны: они обеспечивают животным необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку, а также не дают им скучать», — сообщили сотрудники учреждения.

Зоологи отметили, что Жуи пробовал рисовать разными цветами. Однако больше всего панде понравилось использовать алые оттенки.

Раскрашенную млекопитающим валентинку 14 февраля поместят в вольер Диндин. Обеих панд сотрудники зоопарка обещают накормить «особым праздничным угощением». Также животным подарят новые игрушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Диндин играла с елкой в московском зоопарке и проиграла.