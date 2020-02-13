Дарья Мороз внезапно лишилась голоса: «Я не орала даже. А он ушел»

Дарья Мороз сообщила подписчикам в Instagram неприятное известие: она внезапно лишилась голоса. К сожалению, случилось это прямо накануне спектакля «Братья Карамазовы», где актриса исполняет одну из главных ролей.

«Вчера ушел голос. По-английски и без причины. Я не орала даже. А он ушел. Просто вдруг исчез», — написала она.

Артистка призналась, что коллеги по цеху всячески утешали ее после показа. Говорили: «Это очень секс». Однако вряд ли даже самые приободряющие слова могут порадовать Мороз. Ведь голос — это ее профессиональный инструмент.

«Когда его нет — я паникую. А когда его нет, а завтра репетиция/спектакль и премьера „Чайки“, и Аркадина и сценические репетиции на носу… То совсем нервно», — пожаловалась Дарья.

Преданные фанаты, узнав о происшествии, тут же засыпали звезду ценными советами. Кто-то настаивал: «Приложите к горлу компресс из марли, смоченной в теплом растительном масле! Голос вернется в день!» Другие же предложили помолчать два дня и обратиться к фониатору.

«К сожалению, молчать нет шансов. Спектакли», — грустно подытожила Мороз.

Instagram @d_moroz

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