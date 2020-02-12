Собчак побежала к пластическим хирургам: виной всему откровенный танец Мороз

Пользователи сети обсуждают горячий перфоманс Дарьи Мороз. Девушка устроила его на недавней премьере сериала. С первыми аккордами актриса начала двигаться в такт чувственной композиции. В порыве она сбросила туфли и продолжила танцевать босиком. Было это спонтанно или актриса готовилась заранее, зная, какие люди придут на это мероприятие? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Для нас почему-то собственное тело — это что-то стыдное, а не что-то классное», — объясняет свой танец Дарья Мороз.

Некоторые даже предположили, что так актриса решила заставить бывшего мужа пожалеть о его выборе. Ведь Константин Богомолов тоже пришел на премьеру. И, конечно, не один, а вместе с новой супругой. Остались ли довольны увиденным Константин Богомолов и Ксения Анатольевна, остается только догадываться.

«Я никого не сужу, и вам не советую. У каждого своя жизнь. Пусть каждый решает этот вопрос для себя сам», — прокомментировала перформанс Собчак.

А вот интернет-пользователи раскритиковали горячий танец актрисы и принялись сравнивать его со свадебным выступлением Ксении.

«И что в этом крутого? Разврат, да и только»

«Что Собчак, что Мороз. Два сапога пара», — констатировали подписчики.

Многие стали шутить, что женщины раскрепощаются рядом с Богомоловым.

«Сразу видно и понятно, с кем жила Дарья».

После развода Дарья Мороз сумела сохранить теплые отношения с Богомоловым. Бывшие супруги не только общаются и воспитывают дочку Аню, но и работают вместе. Режиссер продолжает снимать актрису в откровенных сценах.

«С Костей всегда сложно, в том смысле, что ставит сложные задачи актерские, и это интересно от этого. Не сложнее, чем обычно, и не менее интересно», — рассказывает актриса.

Как теледива относится к работе мужа-режиссера с бывшей — неизвестно. Ксения Собчак не любит говорить на личные темы.

«Я не комментирую личную жизнь», — заявляет она.

Однако после горячего танца Мороз Собчак внезапно заметили в клинике пластической хирургии. Туда знаменитость приехала поздно вечером в сопровождении охраны. Один из пациентов рассказал, что теледива очень переживала.

«Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает».

Так неужели телеведущая почувствовала опасность и решила сделать себя еще красивее?

«Это женщина, которая умеет быть разной. Женщина, которая обладает достаточным набором женских уловок», — охарактеризовала свою конкурентку Мороз.

Не секрет, что у бывшей и нынешней жены Богомолова раньше были весьма напряженные отношения. Год назад девушки устроили перепалку в сети. Все началось с поста теледивы об умении прощать. На него мгновенно отреагировала актриса.

«Как же я не люблю многоумные философские посты в Инсте и моралити всякого рода многозначительные. На мой вкус это глупо и пошло. Не та площадка, да и вообще…», — писала она.

Ксения в долгу не осталась. Телеведущая опубликовала новый пост. Поклонники сразу догадались — он адресован Дарье Мороз.

«У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость».

Сейчас девушки стараются не замечать друг друга. И даже оказавшись на одном мероприятии, интервью дают по разным углам. Мороз рассказывает о новых ролях. Собчак рассуждает о карьере и детях.

«Я считаю, что карьера — это очень важная часть жизни, но кому-то ближе детей рожать, быть в семье. Это тоже хороший путь», — заявляет программе «Светская хроника» нынешняя супруга Богомолова.

Зато у кого точно все хорошо, так это у бывшего мужа Ксении. Максим Виторган публикует фото с новой возлюбленной — актрисой Нино Нинидзе. И пишет, что только сейчас начал жить.

«Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу еще пока спящее нежным сном доказательство этого открытия».

28-летняя актриса в прошлом году развелась с режиссером Кириллом Плетневым. У нее есть сын, который старше Платона на год. Бывшие супруги говорят, что после развода им было сложно сохранить теплые отношения.

«Я не знаю, что скажет Нино, но мне это сложно. Для меня должно пройти какое-то время для того, чтобы я стал другом, товарищем», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Плетнев.

Как бы не было сложно режиссеру, но в конфликте с Виторганом он не замечен. Можно сказать, у бывшего и нынешнего — идиллия в отношениях. Актер прекрасно общается с сыном Нино Александром. Они часто проводят время вместе с детьми.

«Нам это сейчас удается», — заявила Нино.

Последует ли бывшая и нынешняя супруга Богомолова их примеру? А может Собчак и Мороз и вовсе удивят поклонников, появившись вместе в картине режиссера?

«Возможно. Посмотрим, как жизнь повернется», — резюмировала Дарья Мороз.

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