Экс-жена рыжего из «Иванушек International» впервые показала фото сына

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова 34-летняя Мария впервые показала фото сына. Недавно экс-супруга солиста «Иванушек International» родила наследника своему новому мужу — баскетболисту Андрею Зубкову. Мария опубликовала в Instagram серию праздничных снимков, на которых семейство позирует вместе с малышом. На галстуке младенца написано — «один месяц».

«С первой маленькой датой, наш кроха! С первым месяцем! Мы тебя очень-очень любим!» — подписала праздничный пост Зубкова.

Instagram @m.a.s.h.a._z

Мария Зубкова вышла замуж за Андрея Григорьева-Апполонова в 2008 году. У пары родились двое сыновей — Иван и Артем. Однако летом прошлого года знаменитости объявили, что разводятся.

Бывшая жена певца начала встречаться с 28-летним баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым. Перед самым Новым годом стало известно — экс-жена «Иванушки» ждет ребенка от нового возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство.