Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прошел ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что у певца нет внебрачного ребенка от музыкального продюсера Олеси Сазыкиной.

Адвокат артиста Александр Бенхин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что результат оказался отрицательным, в чем никто не сомневался. Также все обвинения, предъявленные артисту ранее, ложные. Юрист считает, что Сазыкина «злостная аферистка», которая просто нанесла ущерб чести, достоинства и деловой репутации Григорьеву-Апполонову.

«Нами подготовлен иск, этот иск мы вручили в прямом эфире на ток-шоу и Андрей Генрихович оценивает убыток, нанесенный ею в миллион рублей. Она оклеветала человека, и мы это квалифицировали как клевету, подготовили иск. Я торжественно вручил ей его прямо в эфире, чтобы потом не было, что она его не получила, заказное письмо или еще что-то, здесь прямо в руки было вручено все», — заявил адвокат.

По словам Бенхина, Леся играет «в какую-то сумасшедшую», отрицая все доказательства. Она продолжает утверждать даже после результатов медицинской экспертизы, что ребенок от Андрея.

«Она явно провоцирует, она явно извлекает из этого себе дешевую популярность и хайп», — заключил адвокат.

По словам Бенхина, история с якобы внебрачным ребенком причиняет музыканту моральные страдания. Повышенное внимание прессы мешает творческому процессу.

«Абсолютно ему эта дешевая популярность не нужна. Где-то было сказано, что, возможно, это ради популярности. Но у него и так ее реально хватает, он и так 25 лет в общем-то не сходит с афиш и заголовков СМИ», — резюмировал адвокат.

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