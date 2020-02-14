«Мертвые души» петербургского депутата

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Главу районного отделения соцзащиты Галину Ившину подозревают в хищении 16 миллионов рублей.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков, 5-tv.ru

В Петербурге объявилась последовательница застенчивого завхоза по мотивам Ильфа и Петрова. Главу районного отделения соцзащиты подозревают в хищении 16 миллионов рублей на «мертвых душах».

Директор центра социальной помощи открывает кабинет своего заместителя. По данным следствия, именно здесь на рабочем месте Галина Ившина получила в конверте крупную сумму.

Но это не взятка в особо крупном размере, скорее внушительный заработок на подопечных Центра. Депутат из Петербурга, вероятно, дама начитанная. По версии следствия, мошенничество было основано на мертвых душах — вымышленных социальных работниках, которые якобы помогали старикам и инвалидам на дому.

При этом Ившина всегда была на хорошем счету — от «Единой России» стала муниципальным депутатом. Елена Норкунайте узнала подробности.

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